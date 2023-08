IT-Campus der Post in Lissabon ist operativ

Im Herbst vergangenen Jahres kündigte die Schweizer Post die Eröffnung des Nearshoring-Standorts in Lissabon an , seit Februar 2023 ist dieser nun operativ, wie der Konzern heute mitteilt. Geleitet wird der Standort vom Portugiesen Nuno Pedro.

Auf rund 900 Quadratmetern, verteilt auf 2 Stockwerke, habe sich die Post "im Herzen von Lissabon" eingemietet. Insgesamt 32 IT-Fachleute beschäftigt der Konzern am neuen Nearshoring-Standort, davon ein Drittel Frauen. Datenanalystinnen und Datenanalysten, Cybersecurity-Profis und Software-Entwicklerinnen und -Entwickler würden daran arbeiten, die Dienstleistungen der Post weiter zu digitalisieren.

Eigentlich hätte die Post gerne mehr Menschen eingestellt: "32 Mitarbeitende sind zwar weniger als die 50, die wir ursprünglich im gleichen Zeitraum angepeilt hatten", aber die Post sei nicht der einzige Konzern, der in Lissabon auf der Suche nach IT-Spezialisten sei. Neu sei für die Post die Zusammenarbeit mit dem 1600 Kilometer entfernten Hauptsitz in Bern, aber "wir lernen viel voneinander. Das hilft uns, die physische Distanz in unserer täglichen Arbeit zu vergessen", so Pedro.