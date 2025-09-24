IT-Erneuerung der zentralen Ausgleichsstelle wird Schlüsselprojekt

Abo
Basel-Stadt löst VPN-Infrastruktur für 11 Millionen ab
Das Finanzdepartement will seine in die Jahre gekommene VPN-Infrastruktur durch einen Zero Trust Network Access ersetzen. Dafür nimmt er 11,3 Millionen Franken in die Hand.
Die Basellandschaftliche Kantonalbank strebt den Verkauf der Digitalbank an. Alternativ steht eine mögliche Rückgabe der Banklizenz im Raum.
Der IT-Dienstleister wird die IT-Grundversorgung für das Universitäre Zentrum für Zahnmedizin Basel übernehmen.
Die Informatikdienste von Winterthur und Schaffhausen äussern sich zum RZ-Vorfall. Weisses Pulver auf den Geräten sorgte für einen Millionenschaden.