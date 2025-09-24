IT-Erneuerung der zentralen Ausgleichsstelle wird Schlüsselprojekt

24. September 2025 um 12:41
image
Foto: Ansgar Scheffold / Unsplash

Das bedeutet mehr Überwachung und Lenkung sowie regelmässige Prüfungen durch die Eidgenössische Finanzkontrolle.

Wie die Bundeskanzlei mitteilt, wird das Programm zur digitalen Transformation der zentralen Ausgleichsstelle (ZAS) neu als Schlüsselprojekt der Bundesverwaltung geführt. Der Bundeskanzler habe sich nach einer Konsultation der Generalsekretärenkonferenz zu diesem Schritt entschlossen.
Der Grund dafür sei die grosse Bedeutung des Projekts und auch die Höhe der vorgesehenen Investitionen. Mit dem Programm sollen die Organisation und die Informatiksysteme der ZAS modernisiert werden, insbesondere diejenigen der Durchführungsorgane der Schweizerischen Ausgleichskasse (SAK) und der IV-Stelle für Versicherte im Ausland (IVSTA).
Das Projekt wird nach der jetzigen Planung bis 2032 dauern. Die geschätzten Gesamtkosten betragen rund 120 Millionen Franken, wovon 66,1 Millionen Franken dem Parlament als Verpflichtungskredit beantragt werden. Zu seiner Durchführung hat sich das ZAS auch viel externes Personal gesichert.

Noch mehr Arbeit für die EFK

Als Schlüsselprojekt wird das Vorhaben vermehrt unter die Lupe genommen werden. Diese Projekte, so die Bundeskanzlei, sind wegen ihrer Grösse, ihrer strategischen Bedeutung, ihrer Komplexität oder ihrer Risiken von besonderer Relevanz und brauchen eine verstärkte Lenkung, Koordination und Überwachung. Der Fortschritt von Schlüsselprojekten wird regelmässig von der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK) geprüft, die dabei allfällige Mängel aufdecken und vorhandene Risiken identifizieren soll.
Dies, betont die Bundeskanzlei, ändere aber nichts daran, dass die jeweils zuständigen Departemente und Verwaltungseinheiten verantwortlich für ihre Projekte bleiben.
Gegenwärtig werden beim Bund 21 Schlüsselprojekte geführt, was knapp 5 Prozent aller grösseren Projekte des Bundes (ab 400'000 Franken) ausmache. Wegen ihrer Grösse entspreche der Aufwand für Schlüsselprojekte aber etwa der Hälfte des Gesamtaufwandes für Projekte im zivilen Bereich.



