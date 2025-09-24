IT-Erneuerung der zentralen Ausgleichsstelle wird Schlüsselprojekt

Wie die Bundeskanzlei mitteilt, wird das Programm zur digitalen Transformation der zentralen Ausgleichsstelle (ZAS) neu als Schlüsselprojekt der Bundesverwaltung geführt. Der Bundeskanzler habe sich nach einer Konsultation der Generalsekretärenkonferenz zu diesem Schritt entschlossen.

Der Grund dafür sei die grosse Bedeutung des Projekts und auch die Höhe der vorgesehenen Investitionen. Mit dem Programm sollen die Organisation und die Informatiksysteme der ZAS modernisiert werden, insbesondere diejenigen der Durchführungsorgane der Schweizerischen Ausgleichskasse (SAK) und der IV-Stelle für Versicherte im Ausland (IVSTA).

Das Projekt wird nach der jetzigen Planung bis 2032 dauern. Die geschätzten Gesamtkosten betragen rund 120 Millionen Franken, wovon 66,1 Millionen Franken dem Parlament als Verpflichtungskredit beantragt werden. Zu seiner Durchführung hat sich das ZAS auch viel externes Personal gesichert.

Noch mehr Arbeit für die EFK

Als Schlüsselprojekt wird das Vorhaben vermehrt unter die Lupe genommen werden. Diese Projekte, so die Bundeskanzlei, sind wegen ihrer Grösse, ihrer strategischen Bedeutung, ihrer Komplexität oder ihrer Risiken von besonderer Relevanz und brauchen eine verstärkte Lenkung, Koordination und Überwachung. Der Fortschritt von Schlüsselprojekten wird regelmässig von der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK) geprüft, die dabei allfällige Mängel aufdecken und vorhandene Risiken identifizieren soll.

Dies, betont die Bundeskanzlei, ändere aber nichts daran, dass die jeweils zuständigen Departemente und Verwaltungseinheiten verantwortlich für ihre Projekte bleiben.