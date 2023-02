IT-Fachkräfte immer gefragter

Die Nachfrage nach Fachkräften mit IT-Bezug, im Einkauf und Verkauf sowie in Personalabteilungen ist in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen. Von Januar 2019 bis Dezember 2022 vervierfachte sich etwa die Anzahl der Stelleninserate für IT-Manager beinahe.

Insbesondere Berufe im Informatiksektor wurden über die vergangenen vier Jahre immer gefragter, wie die Jobplattform Indeed mitteilt. Indeed wertete die Entwicklung der Stellenausschreibungen in dieser Zeit aus, wobei nur die Jobs berücksichtigt wurden, die ein Salär über dem Schweizer Medianlohn von 80'000 Franken im Jahr bieten.

Neben IT-Managern wurden auch andere IT-Fachleute wie Cloud-Ingenieure (+76%) oder Junior-Systemingenieure (+60%) immer gefragter. Und das, während sich Stellen für IT-Fachleute derzeit nur sehr schwer besetzen lassen.

Im Januar hat schon ein Ranking von Linkedin gezeigt, dass IT-Jobs boomen. In den Top 10 der gefragtesten Fachkräfte waren in der Schweiz 7 Spezialisierungen aus der Informatik-Branche zu finden, hiess es.

Homeoffice immer häufiger angeboten

Bei den Ausschreibungen dieser von Indeed "Trend-Berufe" genannten Stellen bieten immer mehr Firmen den potenziellen Mitarbeitenden die Möglichkeit, dass sie zumindest teilweise im Homeoffice arbeiten können. Vor allem durch die Coronakrise sei die "Option auf Homeoffice" massgeblich vorangetrieben worden.