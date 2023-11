IT-Kosten der UBS sind gestiegen

Die UBS hat ihr Bilanzergebnis für das 3. Quartal vorgelegt. Es ist das erste, in dem die Credit Suisse voll mitgerechnet ist. Unter dem Strich verbuchte die Grossbank einen Verlust von 785 Millionen Franken. Bereinigt um Integrationskosten kann die UBS allerdings einen Gewinn vor Steuern ausweisen.

Zu den höheren Kosten beigetragen hat auch die IT. Für das 3. Quartal weist die UBS Technologiekosten in der Höhe von 524 Millionen Dollar aus, vor einem Jahr waren es lediglich 141 Millionen Dollar. In den 9 Monaten bis Ende September 2023 betrugen die Technology-Kosten 1,05 Milliarden Dollar, verglichen mit 431 Millionen Dollar im Vorjahreszeitraum.

In der Mitteilung schreibt die UBS, man habe im Vergleich zum Vorjahr in den ersten 9 Monaten des Jahres 3 Milliarden Dollar an Kosten einsparen können. Die Bank erwartet weitere Fortschritte für das 4. Quartal. Der Personalbestand ist im Vergleich zum Jahresende 2022, als die beiden Banken noch separiert waren, um 13'000 gesunken. Dabei sind auch Externe miteingerechnet.

Kundenmigration ab 2024

Bis Ende 2026 will die Grossbank die CS-Integration abgeschlossen haben, hiess es in der Präsentation. Dann sollen auch Kosteneinsparungen von über 10 Milliarden Dollar im Vergleich zu den Ausgaben der beiden Banken vor der Übernahme 2022 erzielt werden.

Seit der Übernahme, so die UBS an der Präsentation des Ergebnisses, sei die Stabilisierung und Restrukturierung der Credit Suisse eine Priorität gewesen. Dies werde auch im kommenden Jahr noch so sein. Darüber hinaus gab die Bank aber ein paar Einblicke in die nächsten geplanten Meilensteine. Ihren detaillierten 3-Jahresplan will die UBS im Februar 2024 vorstellen.

IT wird "decomissioned"

Noch operieren die UBS und CS als separate juristische Einheiten, dies soll sich 2024 ändern. Neben dem Merger der wichtigen juristischen Einheiten sei die Kundenmigration ab 2024 eine Priorität. Ausserdem werde man den "Technology Decomissioning Plan", also die Stilllegung gewisser IT-Infrastrukturen , weiter vorantreiben, war an der Präsentation zu erfahren.

Die IT-Konsolidierung wird eine Mammutaufgabe, wie ein Blick in die CS-IT zeigt: 2022 hat die Credit Suisse 12 Rechenzentren, über 100'000 physische und virtuelle Server sowie 3000 Applikationen betrieben. Details zur IT-Reorganisation der Grossbank gibt es noch wenige. Die Marke Credit Suisse werde bis Migration zur Migration deren IT in die UBS-Infrastruktur weitergeführt. Dies soll "voraussichtlich" 2025 der Fall sein, wie es bereits im August hiess.