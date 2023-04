IT-Outsourcing: Inventx legt bei Visana los

Catherine Loeffel, Leiterin Digitalisierung & Operations bei Visana, zeigt sich überzeugt: "Mit Inventx haben wir eine Partnerin mit langjähriger und fundierter IT-Expertise gefunden, die uns bei der Umsetzung ambitionierter Digitalisierungsprojekte begleiten und unterstützen wird." Konkret ausgelagert werden das Kernsystem Syrius sowie Umsysteme, Workplace, Service Desk und Security Operations Center.

Rund 30 Mitarbeitende, die bisher die IT-Systeme der Versicherung betrieben haben, haben per Stichtag zu Inventx gewechselt. Damit soll ein Know-how-Transfer gefördert und die nahtlose Weiterführung des IT-Betriebs in der bestehenden Landschaft sichergestellt werden. Sie sollen am Standort in Bern zum Einsatz kommen, der im letzten Jahr eröffnet wurde.