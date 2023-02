IT-Probleme: Lufthansa muss Flüge aussetzen

Tausende Passagiere müssen am Mittwoch wegen einer globalen IT-Panne bei der Lufthansa Ver­spätungen und Flugausfälle hinnehmen. Seit dem Morgen sind die Computersysteme unter anderem für das Boarding nicht mehr betriebsbereit. In Zürich sind die Auswirkungen aber derzeit gering.

Man arbeite intensiv an einer Lösung, erklärte eine Sprecherin in Frankfurt. In der Lufthansa-Zentrale am Flughafen kam ein Krisenstab zusammen. Wegen der IT-Panne ist eine noch unbekannte Zahl von Flügen verspätet oder ausgefallen. "Aktuell sind die Flug­ge­sell­schaf­ten der Lufthansa Group von einem IT-Ausfall betroffen", teilte der Konzern am Vormittag mit.

Laut 'Süddeutsche Zeitung' ist vor allem den Flugverkehr am Drehkreuz Frankfurt gestört. An den anderen Konzern-Drehkreuzen laufe der Betrieb weitgehend normal, erklärte ein Unternehmenssprecher. Am Vormittag hatte es zuerst geheissen, die Lufthansa habe wegen der IT-Probleme sämtliche Flüge weltweit ausgesetzt. Das sei nicht richtig, erklärte der Sprecher.

Die deutsche Flugsicherung sperrte Frankfurt für Landungen, damit das Drehkreuz nicht mit Flugzeugen vollläuft. Flüge wurden etwa nach Nürnberg, Köln oder Düsseldorf umgeleitet. Starts waren hingegen in Frankfurt weiter möglich. Der Frankfurter Flughafen wurde für rund 3 Stunden gesperrt und am frühen Nachmittag für Landungen wieder freigegeben. Der Betrieb sollte sich laut Lufthansa am frühen Abend stabilisieren.

Für das zweite Lufthansa-Drehkreuz München gab es zunächst keine Sperrung. Bei länger anhaltenden Problemen sei dies aber eine Option. Von der Landessperre in Frankfurt waren auch internationale Flüge betroffen, so dass zahlreiche Transitpassagiere ihre Anschlüsse verpassten.

Bei der Swiss lief der Flugbetrieb laut einer Sprecherin grundsätzlich normal. Allerdings fielen am Donnerstag alle Flüge zwischen Frankfurt und der Schweiz aus. Betroffen waren je 4 Hin- und Rückflüge ab Zürich und ab Genf, auf denen insgesamt rund 500 Passagiere gebucht waren. Die Fluggäste würden nun auf andere Flüge umgebucht, sagte die Sprecherin. Zudem sei das Login auf der Webseite "Swiss.com" mit dem persönlichen Kundenprofil beeinträchtigt. Einchecken könne man sich jedoch über den Link Checkin.swiss.com . "Die Unannehmlichkeiten, die unseren Fluggästen entstehen, bedauern wir sehr", sagte sie. Die Lufthansa-Probleme am Mittwoch wurden nach Unternehmensangaben durch Bauarbeiten an einer S-Bahn-Strecke in Frankfurt ausgelöst. Dabei wurden der Deutschen Telekom zufolge bereits am Dienstag 4 Glasfaserkabel von einem Bagger durchtrennt. Warum die Störung erst zeitversetzt eintrat, war zunächst offen. Laut Telekom wurden 2 betroffene Kabel über Nacht in Stand gesetzt.