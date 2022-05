IT rockt! wählt 3 neue Vorstandsmitglieder

Am 28. April 2022 haben die Mit­glieder des Ostschweizer Informatik-Netz­werkes einen neuen Vorstand gewählt. In einer Mitteilung teilte der Verein mit, dass Yvonne Seitz (Head Human Resources bei Abacus), Alessandro Sgro (Chefökonom IHK St.Gallen-Appenzell) sowie Thomas Bosshard (Head Sales & Marketing Oertli Instrumente) neu als Vorstands­mitglieder ernannt wurden. Die 3 folgen auf Daniel Müller, Roman Hänggi und Martin Pulfer, welche an der Versammlung gebührend verdankt und verabschiede wurden.

Neben der Wahl des neuen Vorstandes wurde an der Versammlung auch das neu ins Leben gerufene " Digital Talents Program " vom St. Galler Regierungsrat Stefan Kölliker offiziell eröffnet. Durch die Bildungsoffensive soll 10 interes­sierten Sek-II-Abgängern durch ein intensives-Trainingsprogramm der Einstieg in die ICT-Berufswelt ermöglicht werden.

Weiter wurde in der Mitteilung die Agilität des Vereins während der Pandemie hervorgehoben. Ebenfalls rühmt man sich mit dem erst kürzlich erfolgten Rebranding des Logos oder der Jobplattform "Skillmatching", die mit einem Crawler automatisch die Websites der Mitglieder nach offenen Stellen absucht und diese dann zentral bei IT rockt! ausgibt.