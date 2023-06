IT Security als Gesundheitsindikator für Innovation

Die Maturität der IT Security ist ein KPI für die Gesundheit und Stabilität unserer IT Landschaft. Deshalb läuft unser Cyber Security Programm bei SWICA Hand in Hand mit unseren laufenden Innovationen. Ein stabiles Fundament für zukünftige Lösungen ist Pflicht.

Unsere IT Security Architektin Quyen Dudek-Nguyen beantwortet Fragen zur aktuellen SWICA-Strategie.

Frau Dudek-Nguyen, welche Pläne verfolgt SWICA? Mit unserer digitalen Transformation bauen wir bei SWICA unseren Fortschritt in Sachen Cloud-Adoption und Cyber Security stetig weiter aus. In der Azure Cloud hat SWICA bereits erste bemerkenswerte Erfolge erzielt mit dem Aufbau einer Analytics-Plattform, deren innovative Stärke bereits mehrfach ausgezeichnet wurde. Mit dem gleichen Fokus widmet sich SWICA ihrer Cyber Security. Das in 2022 aufgezogene Security Programm soll in den nächsten drei Jahren eine modernisierte Security-Kultur sowie eine proaktivere Security schaffen.

Was will SWICA erreichen? Neben umfangreichen Awareness-Trainings für Mitarbeitende und Versicherte, soll die bestehende Cyber Defense Infrastruktur mit innovativen Ansätzen und Technologien gestärkt werden. Dabei beschäftigen wir uns mit Fragen der adaptiven Bedrohungserkennung, holistischer SOC-Visibilität und situationeller Lagererkennung sowie Zero-Trust Reife. Unter Berücksichtigung unserer Cloud-First-Strategie legen wir das Augenmerk besonders auf cloudnative Technologien wie etwa für die kontinuierliche Suche und das Lösen von Schwachstellen und Fehlkonfigurationen während den verschiedenen Phasen von Entwicklungen.