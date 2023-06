IT-Strategiechef für Ob- und Nidwalden bestimmt

In den Kantonen Obwalden und Nidwalden sollen die IT-Basisinfrastruktur sowie Anwendungen auf Gemeinde- und Kantonsebene vereinheitlicht werden. Das ist in der gemeinsamen Informatikstrategie festgehalten, die in diesem Frühjahr in Kraft getreten ist. Ebenso geregelt wird darin zum Beispiel das Vorgehen beim Bezug von IT-Leistungen.