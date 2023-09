IT-Teams sollen wachsen, aber wie?

Der Aufschwung fortschrittlicher KI-Systeme, einschliesslich generativer KI, habe die Anforderungen an IT-Systeme erhöht, schreibt Equinix in einer Mitteilung zum "Global Tech Trend Survey". Da die IT immer komplexer werde, würden auch die Bedrohungen, denen sie ausgesetzt sind, immer raffinierter. Somit stelle sich die Frage, ob IT-Teams in der Lage sind, diese neuen Herausforderungen zu bewältigen.

IT habe sich von einer Backend-Funktion zu einem wichtigen Geschäftsfaktor gewandelt, kommentiert Equnix-Schweiz die Ergebnisse. "Das hat einen dringenden Bedarf an IT-Fachleuten ausgelöst, die nicht nur über technisches Fachwissen verfügen, sondern auch Geschäftssinn mitbringen", so Roger Semprini, Managing Director Schweiz, Equinix.

Obwohl weltweit einige Technologieunternehmen in jüngster Zeit Personal abgebaut haben, wachsen IT-Teams generell immer noch schnell, so die Bilanz der Befragung von knapp 3000 IT-Entscheidern, darunter 100 aus der Schweiz.

Evergreen Fachkräftemangel und weitere Herausforderungen

Als grösste Herausforderungen bezüglich der Fachkräfte nannten die IT-Entscheider aus der Schweiz die Geschwindigkeit, mit der sich die Technologiebranche verändert. Hinzu kommt der Mangel an Talenten auf dem Markt und die Schwierigkeit, diese im Unternehmen zu halten. Je ein gutes Drittel monierte ausserdem die hohen Erwartungen der Arbeitskräfte sowie das Problem, dass sich Menschen mit falschen Qualifikationen auf Stellen bewerben.

Trotz dieser Herausforderungen plant eine Mehrheit der Befragten, ihre technischen Teams in den nächsten 12 Monaten auszubauen. In der Schweiz rechnen laut der Mitteilung rund 60% damit. Eine grosse Priorität ist der Befragung zufolge auch die Verbesserung der Cybersicherheit. Entsprechend werden Teams aufgestockt: Ein Viertel der Befragten will die Zahl der Security-Software-Entwickler erhöhen oder hat dies bereits getan. Ähnliches gilt für Security-Analysten und -Ingenieure. Ebenfalls gefragt sind Fachkräfte in den Bereichen Cloud, IT-Technik und KI respektive Machine Learning.

Neben dem Dauerbrenner "Fachkräftemangel" gibt es für IT-Entscheider und HR-Abteilungen aber noch weitere Herausforderungen, wie dem Survey zu entnehmen ist. So nannten rund je ein Viertel der Befragten im EMEA-Raum die geopolitischen Spannungen und Unsicherheiten rund um Regulatorien. Hinzu kommt der Mangel an Diversität, sowohl allgemein im Unternehmen als auch in den Führungsebenen. 30% der IT-Entscheider gaben daneben die Entlöhnung der Mitarbeitenden und 13% den Gender Pay Gap als grosse Herausforderungen an.