IT-Woche: Änderung im Menüplan

In den Sommerferien ist es immer so eine Sache. Erstens wird generell weniger kommuniziert, was weniger Stories für uns bedeutet. Zweitens ist dann die "zuständige Person gerade nicht erreichbar", wenn wir von Firma X doch noch etwas wissen wollen.

Umso schöner ist es, dass die Saure-Gurken-Zeit oder die Zeit des trockenen Brots jetzt langsam zu Ende geht und hie und da doch wieder knackige Früchte beziehungsweise Stories auf unserem Redaktionstellerchen landen.

Zum Beispiel das Rechtsgutachten der Zürcher Anwaltskanzlei Laux Lawyers, das für die Stadt Zürich quasi ein Freibrief zur Nutzung von Public-Cloud-Diensten ist und auf unserem Linkedin-Kanal allenthalben bejubelt wurde. Man freut sich offensichtlich um ein kleines Stückchen mehr Rechtssicherheit.

Was das neue Datenschutzgesetz, das in genau einem Jahr in Kraft tritt, an Rechtssicherheit bringt und wer dadurch mehr Arbeit hat, erklärte uns Rechtsanwalt Martin Steiger im Interview . Ausserdem haben wir beide Themen, also die Cloud und das neue DSG, in der aktuellen Podcastfolge 15 Minuten lang diskutiert