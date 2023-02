IT-Woche: Citius, Altius, Fortius

"Citius, altius, fortius" heisst übersetzt "schneller, höher, stärker" und ist eigentlich das Motto der modernen Olympischen Spiele. Es könnte aber genauso gut zum aktuellen IT-Arbeitsmarkt passen, dort wird auch immer schneller entlassen, mehr erwartet und grösseres Wachstum forciert.

Doch der Reihe nach: Seit dem Jahr 2020 wurden in den 20 grössten Entlassungsrunden über 100'000 Stellen gestrichen – alleine in den USA . Doch es trifft auch Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in der Schweiz. Google hat uns gegenüber erstmals Verhandlungen mit der Gewerkschaft Syndicom bestätigt: "Angesichts der laufenden Konsultationsphase sind wir jedoch nicht in der Lage, die Angelegenheit weiter zu kommentieren", sagte Google Mitte Monat.