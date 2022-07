IT-Woche: Cyberkriminelle sind auch nur Menschen

Vergangene Woche meldete eine Ransomware-Bande im Darkweb, ein Deutschschweizer IT-Unternehmen angegriffen zu haben. Unser Anruf bei besagten Unternehmen sorgte für Verwirrung: Man habe nichts dergleichen bemerkt.

Opfer von Cyberkriminellen wurden indes noch weitere Unternehmen. Der auch in der Schweiz vertretene Baustoffriese Knauf hat auch 3 Wochen nach einem Angriff noch Probleme. Und, was punkto Datenschutz womöglich noch etwas kritischer ist: Auch die europäische Datenbank "Intranet False and Authentic Documents Online" (iFado) wurde geknackt . Die Datenbank wird von verschiedenen Grenzbehörden genutzt, um Informationen über aktuelle Sicherheitsmerkmale und Fälschungstechniken für Reisepapiere miteinander zu teilen. Sie enthält wichtige Informationen, die bei der Kontrolle von Papieren durch die Polizei oder den Zoll hilfreich sind.

Doch aktuell hat zumindest die Berner Polizei mit eigenen Problemen zu kämpfen : "Fehleranfällig und langsam" sei die neue Rialto-Software, sagen die Anwender. Demnach harzt es beim Tempo und auch die Fehleranfälligkeit der Software ist hoch. Dieselbe Software sollte eigentlich auch schon bei den Kollegen in Basel im Einsatz sein. Auch dort kam es zu Verzögerungen, worüber das Justizdepartement angesichts der Software-Probleme nicht unglücklich ist. Nun wartet man am Rheinknie ab und schaut sich zuerst an, was in Bern passiert.