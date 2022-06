IT-Woche: Den Acker oder Batterien bestellen?

Das unterirdische Transportnetz Cargo Sous Terrain (CST) kommt in die Gänge. 30 Milliarden werden da wortwörtlich verlocht, im positiven Sinne. Das Geld fliesst dabei nicht nur in Tunnels, Streckennetze und Anschlussstellen, sondern auch in die IT-Infrastruktur.

Diese werde primär intern konzipiert und entwickelt, erklärte uns Projektleiter Philipp Noser exklusiv. Die Ansprüche sind dabei genauso ambitioniert wie bei CST selbst: Man wolle ein "Internet of Logistik" aufbauen, sagt Noser. Dazu zählen ein Leitsystem, ein ERP, eine Logistiksteuerung, ein digitales Planungssystem, Analytics und eine Art "E-Commerce". Kostenpunkt: Minimum 100 Millionen Franken

Es ist offensichtlich, dass Cargo Sous Terrain, wenn einmal fertiggebaut, zur kritischen Infrastruktur der Schweiz zählen wird. Und entsprechend vor Cyberangriffen geschützt werden muss. Einen wichtigen Schritt in diese Richtung ist diese Woche der Nationalrat gegangen: Er hat, wenn auch äusserst knapp, eine Meldepflicht beschlossen . In Stein gemeisselt ist diese indes noch nicht: Zuerst muss noch der Ständerat zustimmen. Widrigkeiten sind vorprogrammiert: Einerseits waren bei der Abstimmung im Nationalrat fast alle Bürgerlichen – mit Ausnahme des SVPlers und fachkundigen Franz Grüter – geschlossen dagegen, andererseits wussten viele Räte gar nicht, was Ransomware überhaupt ist. (Dafür wissen sie, wie man einen Acker bestellt, das ist doch auch was).