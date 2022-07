IT-Woche: Der Kater nach der Kryptoparty

Die grosse Startup-Party dürfte bald vorbei sein, auch wenn Geld und Champagner in der zweiten Jahreshälfte 2022 noch reichlich flossen: Fast 2,6 Milliarden wurden in Jungunternehmen in der Schweiz investiert. Dies berichtet die Investorenvereinigung Seca zusammen mit dem Magazin 'Startupticker'. Die Studienautoren mussten aber zugleich einräumen, dass Unheil am Horizont droht. Zinserhöhungen, unstete Aktienmärkte, aber auch Ängste wegen Rezession und der geopolitischen Situation machen auch vor den risikobereitesten Kapitalgebern nicht halt. Die Mehrheit rechnet derzeit mit einem Rückgang der Investments von bis zu einem Viertel.

Den Begriff "Krypto" sucht man in den Argumenten zum Startup-Kater vergebens. In der vergangenen Woche konnte man sich aber vor schlechten News für die Anlageklasse, das Utopie-Vehikel, das PR-Argument oder für die Startup-Disziplin kaum retten. Seinen Anfang nahm das Unheil bereits am letzten Freitag, als eine nicht ganz selbsternannte "Crypto Queen" das Zuger Crypto Valley scharf kritisierte : mediale Inszenierung, kaum Treffpunkte vor Ort, viele reine Briefkasten-Startups oder Innovations-Bremse, waren nur einige Punkte auf ihrer Mängelliste. Manches davon ist nachvollziehbar, manches mag aber auch dazu dienen, den eigenen Geschäftseinbruch zu legitimieren.

Für die Wild-West-Unternehmer in Sachen Krypto steht noch einiges ins Haus: Das Financial Stability Board (FSB) der G20-Staaten hat nämlich angekündigt, globale Regeln für die Kryptomärkte vorzuschlagen . "Der Ausfall eines Marktteilnehmers kann nicht nur potenziell grosse Verluste für die Anleger bedeuten (…), sondern auch schnell Risiken auf andere Teile des Krypto-Asset-Ökosystems übertragen", so das FSB. Die internationale Organisation, die nach der grossen Finanzkrise von 2008 gegründet worden war, macht sich nach den Rekordverlusten und Pleiten der letzten Monate offensichtlich Sorgen. Dass die Kryptosphäre eng mit der offiziellen Finanzwelt verbunden ist – ganz entgegen den ursprünglichen Hoffnungen – zeigte etwa der unmittelbare Einbruch der Kurse nach den Ankündigungen der US-Zentralbank, Zinsschritte einzuleiten.