IT-Woche: Domain-Drama

Die Geschichte ist schnell erzählt: Die Gemeinde Goldach hat die Rechnung über 16 Franken für die Internetdomain nicht bezahlt. Daraufhin klemmte der Provider den Dienst laut der Gemeinde ohne Vorwarnung ab

Scheinbar ging die Rechnung per E-Mail an einen Mitarbeitenden, der gar nicht mehr bei der Gemeinde arbeitet. Wer ist schuld? Das gab diese Woche zu reden. Ist es:

Die Gemeinde, die für Rechnungseingänge keinen allgemeines E-Mail-Postfach einrichtete oder die Nachfolge nicht schlau regelte? Der Provider Swizzonic, der nicht kontrolliert, ob E-Mails zugestellt oder geöffnet werden und dann, offenbar ohne Vorwarnung, den Dienst abklemmt?

Oder von beidem etwas?

Auch wenn einzelne Stimmen durchaus sagen, das Geschehene werfe kein gutes Licht auf die Gemeinde, entscheidet sich die grosse Mehrheit für Zweiteres. "Swizzonic ist eine reine Katastrophe. Die neue Website, der Support und die Kommunikation sind das schlechteste, was mir seit Jahren widerfahren ist", schreibt ein ICT-Security-Experte auf Linkedin. Auch die Kommentare auf Google Maps fallen für den Provider mehrheitlich negativ aus. Kritisiert wird mehrfach der "unterirdische Support", was schlussendlich auch die Gemeinde Goldach bemängelte und nun kündigen will.

Dabei ist Swizzonic kein kleiner Fisch. Das Unternehmen ging im Jahr 2009 unter dem Namen Switchplus aus der Stiftung Switch hervor und wurde 9 Jahre später nach Belgien verkauft und 2019 umbenannt – in Swizzonic. Der Hauptsitz blieb jedoch in Zürich, 4 Minuten zu Fuss zum Switch-Sitz mitten in der Stadt. Wie viele Menschen dort arbeiten und von wo aus der Support operiert, ist nicht zu eruieren. Auf Linkedin geben lediglich 6 Menschen an, bei Swizzonic angestellt zu sein.

Wir werden versuchen, mit Swizzonic in Kontakt zu kommen und Antworten auf die drängendsten Fragen zu erhalten.

In der Zwischenzeit gibts gute Nachrichten vom Bodensee: Die Gemeinde-Website ist wieder online.