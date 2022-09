IT-Woche: Ein Zmittag mit Folgen

Da gehe ich nichts Böses ahnend mit jemandem Mittagessen und plötzlich fallen quasi in einem Nebensatz die neuen RZ-Standorte von AWS in der Schweiz, so als wäre nichts dabei. Dabei rätselt die Branche seit Jahren darüber, wo sich der Cloud-Primus einnistet. Noch auf dem Rückweg versuche ich in ein paar Telefonanrufen mehr zu erfahren, beziehungsweise die Informationen zu erhärten. Und voilà: AWS ist künftig an den Standorten Lupfig bei Green, Glattbrugg bei Interxion und Winterthur bei Vantage präsent.