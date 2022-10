IT-Woche: Einstellungen hier, Entlassungen dort

Diese Woche folgte Microsoft. Der Tech-Gigant soll laut Berichten rund 1000 Mitarbeitende – auch langjährige – weltweit entlassen haben. Grund dafür sei ein voraussichtlicher Umsatzrückgang infolge schwächerer Verkäufe von Windows-Lizenzen. Noch heftiger könnte es Twitter treffen. Zumindest, wenn man einer mal wieder grossspurigen Ansage von Elon Musk Glauben schenken soll. Der mögliche Käufer des Kurznachrichtendienstes plane, so heisst es, die Zahl der Mitarbeitenden von 7500 auf rund 2000 zu reduzieren. Twitter verschickte sogleich beruhigende E-Mails an die aufgeschreckte Belegschaft und dementierte die Gerüchte. Ob dies die Stimmung in den dortigen Büros zu ändern vermag?

Mit Neuerungen bei ihren Stellenausschreibungen warten auch Post, Swisscom und Postfinance auf. Alle drei haben begonnen, Lohnbandbreiten in ihren ICT-Jobinserate anzugeben. Es seien noch Pilotphasen, erklärten uns die Unternehmen. Erste Erfahrungen seien aber sehr positiv, gerade für ICT-Fachkräfte sei Lohntransparenz ein wichtiges und rasch angesprochenes Thema. "In dieser Branche gibt es generell höhere Transparenz durch mehr öffentlich zugängliche Infos über Löhne", sagt etwa Swisscom. Solche Bestrebungen dürften die Stimmung an hiesigen ICT-Arbeitsplätzen durchaus aufhellen – wohl im Gegenteil zu ihren Pendants in den USA.