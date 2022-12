IT-Woche: "Es werde digital"

Nachdem der Bundesrat am letzten Freitag gewissermassen verfügt hat , dass die Schweiz digital gut unterwegs ist, folgten diese Woche konkrete Massnahmen aus Bern. Der Ständerat bewilligte ohne Gegenstimmen 37 Millionen Franken für die Erneuerung der Informatik von Swisstopo. Zusammen mit den Geldern aus dem ordentlichen Budget dürften die Kosten über 65 Millionen Franken betragen. Der Neubau tut aber not: Die heutigen Systeme genügen den Anforderungen von Ersthelfern bei Katastrophen, GPS-Systemen für das Verkehrsnetz Schweiz oder auch dem Gletschermonitoring nicht mehr, wie Viola Amherd erklärte.

Das Bundesamt für Energie (BFE) verkündete am Tag darauf , dass dringend Smart Meter in die Haushalte verteilt und die Datenqualität in der Energiebranche verbessert werden müsse. Nicht mal jeder dritte Haushalt in der Schweiz hat einen intelligenten Stromzähler, die Informationen über den Energie- und Erdgas-Verbrauch stammen teils aus vorsintflutlichen Quellen. Gerade angesichts der künftig drohender Energiemängel eine sehr ungünstige Ausgangslage. Als rasche Massnahme konnte das BFE kürzlich immerhin ein übersichtliches Energieverbrauchsportal aufschalten.

Massnahmen braucht es auch im Bereich der Digitalisierung des Gesundheitswesens. Ein grosser Schritt in die richtige Richtung könnte ein elektronisches Patientendossier (EPD) sein – könnte... denn es harzt und klemmt. Nun zeigt eine Umfrage , dass die digitale Erfassung ihrer Gesundheit in der Schweizer Bevölkerung auch auf wenig Anklang stösst: Jeder zweite sprach sich in einer Umfrage dagegen aus. Am ausgeprägtesten war die Skepsis gegenüber Privatfirmen und Forschungseinrichtungen. Auch das: eine äusserst ungünstige Ausgangslage, wenn man für künftige Gesundheitsnotlagen elektronische Massnahmen etablieren wollte, die in der Bevölkerung Vertrauen geniessen.