IT-Woche: Fear and Loathing im Cyberspace

Ein Ende mit Schrecken gibt es im Fall Educase, der Schulsoftware, die in Luzern und anderswo für rote Köpfe, finanzielle Verluste und politische Debatten gesorgt hatte. Base-Net Education, die Entwicklerfirma, gibt auf und stellt den Betrieb ein . Die negativen Schlagzeilen hätten die Reputation nachhaltig zerstört, lautet deren Begründung. Das bestätigt auch Appenzell Ausserrhoden, wo die Software noch immer im Einsatz ist. Der Kanton muss nun in aller Eile und mit hohem Aufwand Ersatz beschaffen. Das Vertrauen in die Firma "ist seit längerem stark beeinträchtigt", schreibt uns das dortige Bildungsdepartement

Dem Schrecken (und je nachdem auch dem Ende) kam das Spital Schwyz zuvor. Wir haben mit dem dortigen IT-Leiter über das Sicherheitsdispositiv gesprochen . Schliesslich rückt der Gesundheitssektor in der Schweiz mehr und mehr in den Fokus der berüchtigten Hackerbanden. In Schwyz wurden nun diverse Massnahmen ergriffen: Von Geoblocking über ein Offline-Backup und ein beständiges Scanning nach Lücken bis zu Krisentrainings und einem Notfallplan. Das tut Not, denn was passieren kann, wenn ein Spital gehackt wird, zeigte sich im letzten Jahr in Irland drastisch . Ganz beruhigt schlafen wird man also auch in der Innerschweiz nicht.