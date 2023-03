Hast du Gefühle? Fragte ich ChatGPT letztens. Die Antwort des Computers war klar:

Als künstliche Intelligenz habe ich keine Gefühle im menschlichen Sinne. Ich kann jedoch menschliche Emotionen erkennen.

Also gut, dachte ich, und versuchte dem Programm eine Falle zu stellen. Wer ist emotionaler: Männer oder Frauen?

Es ist nicht möglich, zu sagen, dass eine Geschlechtergruppe insgesamt emotionaler ist als die andere.

Souverän gelöst und nicht gestolpert. Die Antwort ist korrekt, nur verhalten sich viele Künstliche Intelligenzen noch nicht so, im Gegenteil. Zum Beispiel lassen viele Bilderstellungs-KIs "emotionale Chefs" deutlich weiblicher aussehen als "vernünftige Chefs"

Auf einer anderen Ebene kommt hinzu, dass manche Journalistinnen und Journalisten Software mehr zutrauen, als diese tatsächlich kann. So schrieb die Nachrichtenagentur 'Keystone-sda' wörtlich:

"Am Ende hat die Software (es geht um Tiktok) eine gute Vorstellung von den Interessen der Nutzer."

Immerhin steht dort nicht, dass die Software ein Gefühl für die Interessen der Nutzer hat. Aber das Wort "Vorstellung" ist nicht so abstrakt oder mathematisch, wie es sein sollte. Es ist nahe an Fantasie und setzt Bewusstsein und Kreativität voraus. All das können Algorithmen, Künstliche Intelligenzen und Computer nicht haben, deshalb halte ich diese Formulierung für falsch und auch ein bisschen gefährlich. Richtig(er) wäre so:

"Am Ende hat die Software eine statistische Grundlage für das Interesse der Nutzer", w ie wir es auch ie wir es auch in unserem Artikel zu Tiktok formuliert haben.

Bei aller Intelligenz und Qualität, die uns Software liefert: Es bleibt ein Algorithmus, der nicht vermenschlicht werden sollte.