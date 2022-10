IT-Woche: Money, Money, Money

Money, money, money Must be funny In the rich man's world Money, money, money Always sunny In the rich man's world.

Geld interessiert unsere Leserinnen und Leser genauso wie die Sängerinnen von Abba. Immer wenns in unseren Geschichten um Löhne geht, werden diese rekordverdächtig angeklickt.

So auch die Meldung, dass Swisscom, die Post und Postfinance neu die Lohnbänder transparent in ihre Stelleninserate schreiben . Noch handelt es sich dabei um ein Pilotprojekt, um "Erfahrungen und Erkenntnisse … im Hinblick auf eine breitere Umsetzung der Lohntransparenz in Stellenausschreibungen" zu sammeln, aber die Idee kommt offenbar an.

Zwar sind nebst einem guten Lohn auch andere Kriterien wichtig, wie die Lohnstudie von Robert Half betont. Flexibilität, eine gute Work-Life-Balance oder Karriereoptionen beispielsweise . Bieten muss das auch der Bund, der in einer Ausschreibung Spezialistenwissen von Gross- und Kleinunternehmen sichern will – für gut 47 Millionen Franken . Gefragt sind vor allem Spezialistinnen und Spezialisten aus den Bereichen Lösungsarchitektur, Business Consulting und Business Requirements Engineering.