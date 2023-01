IT-Woche: Neu eröffnet!

ERP-Anbieter Pro Concept hat eine bewegte Geschichte hinter sich. Vom heutigen Berner SVP-Regierungsrat Pierre-Alain Schnegg gegründet und geführt, von Sage gekauft und wieder verkauft , in Solvaxis umbenannt, nach Schweden verkauft und schliesslich in den alten Namen rückfirmiert

Heute ist Pro Concept vor allem in der Romandie aktiv und über den grossen Westschweizer IT-Dienstleister Prime Technologies in zahlreichen Gemeinden im Einsatz. Wie bekannt wurde, nimmt Prime neu auch Abacus ins Sortiment auf – Konkurrenz für Pro Concept also.

Prime-Kunden haben " décidément " ab sofort die Wahl: Abacus oder Pro Concept. Auf unsere Nachfrage sehen sich, wenig überraschend, beide Anbieter im Vorteil. Aber das nächste Kapitel in der bewegten Geschichte von Pro Concept folgt mit Sicherheit.

Aber was heisst "gerettet" in diesem Fall? Und was will eHealth Aargau mit den Daten? Der Verdacht liegt zumindest Nahe, und wurde bei ' Steigerlegal.ch ' auch geäussert, dass damit das elektronische Patientendossier (EPD) befeuert werden soll. Das wäre dann doppelter Datenmissbrauch: Erstens wegen der Verschiebung, zweitens wegen der mutmasslich widerrechtlichen Datennutzung zwecks EPD-Promo.