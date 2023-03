IT-Woche: Nicht lustig!

Am heutigen Freitag sind diverse Pressemitteilungen im Redaktionspostfach mit Embargo eingetroffen. Das bedeutet, dass die Meldung nicht vor einem bestimmten Datum veröffentlicht werden darf.

Das allein ist nichts Aussergewöhnliches. Aufällig ist das nur, wenn am 31. März zahlreiche Meldungen mit Embargo 1. April verschickt werden. Dann weiss man, was es geschlagen hat: Es ist der Versuch von Marketingabteilungen, mit einem Aprilscherz in den Medien erwähnt zu werden.

Ich halte das gleich für doppelt verwerflich: Zwar ist es bekannt, dass PR-Abteilungen ihre Firmen gerne etwas besser dastehen lassen und Dinge schönfärben. Geschenkt, das ist bis zu einem gewissen Grad ihr Job. Aber Redaktionen gezielt und undeklariert anschwindeln, das sollten sie nicht.

Auch nicht am 1. April.

Dasselbe gilt aber auch für Redaktionen, die sich selbst solche "Scherze" ausdenken. Oder aus Mangel an Alternativen einen PR-"Reinleger" (unreflektiert) übernehmen und dem Unternehmen so Platz im redaktionellen Umfeld einräumen.

Glaubwürdigkeit ist das höchste Gut, das Medien haben. Leserinnen und Leser müssen sich darauf verlassen können, dass die Artikel nach bestem Wissen und Gewissen recherchiert und geschrieben worden sind – unabhängig und unbeeinflusst.

Gerade in Zeiten von Fake News, wenn Medien sowieso schon in Teilen der Bevölkerung ein Glaubwürdigkeitsproblem haben, sollten die Redaktionen dieses nicht noch weiter befeuern und absichtlich Lügen publizieren.

Auch nicht am 1. April.