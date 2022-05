IT-Woche: "Personelles"

Der Versicherer Zurich muss künftig ohne seine Technologie-Chefin Sandra Hauser auskommen. Sie bleibt noch bis Ende Oktober in ihrer Rolle und stellt sich danach einer neuen Herausforderung ausserhalb des Unternehmens.

Den gleichen Schritt wagt auch Adrian Schmid: Der aktuelle Geschäftsführer von eHealth Suisse hat sein persönliches Ziel, ein eigenes elektronisches Patientendossier (EPD) zu besitzen, erreicht, und deshalb gekündigt , wie er uns sagte.

Mutmasslich etwas überstürzter erfolgten die Wechsel bei Salesforce und Bechtle. Erstere installierten schon am 21. April Remi Habib als interimistischen Nachfolger von Petra Jenner, um ihn dann weniger als 4 Wochen später zum definitiven Schweiz-Chef zu ernennen. Bechtle zimmerte nach unserer Anfrage, ob es denn stimme, dass Roger Suter nicht mehr Co-Geschäftsführer in der Schweiz sei , eine Pressemitteilung zusammen, um dann gleich mehrere Personalien anzukündigen. Darunter eben den Weggang Suters sowie die Ankündigung eines neuen Verkaufsteams.

In der Rubrik "Personelles" ist auch die Unia aktiv. Die Gewerkschaft kündigte diese Woche an, ERP, HR und UX künftig aus der Oracle Cloud zu beziehen . Wir haben uns nach möglichen Datenschutzbedenken erkundigt und erhielten zur Antwort, dass die besonders schützenswerten Mitglieder- und Mitarbeiterdaten nie in den USA gespeichert oder dorthin transferiert werden dürfen.

Wirklich datenschutzrelevant ist der Speicherort aber natürlich nicht. Seit 2018 und dem Cloud-Act (Cloud steht übrigens nicht für Cloud, sondern für Clarifying Lawful Overseas Use of Data Act) sind amerikanische Firmen auch dann verpflichtet, US-Behörden den Zugriff auf Kundendaten zu erlauben, wenn die Speicherung nicht in den USA erfolgt.