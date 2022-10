IT-Woche: Spuk im BSI

In Deutschland trieb angeblich etwas – genauer gesagt jemand – sein Unwesen in der IT-Sicherheit. Dieser jemand ist auch ganz zufällig für das Bundesamt für Cybersicherheit (BSI) verantwortlich. Der Leiter des BSI, Arne Schönbohm, soll über einen von ihm gegründeten Verein und ein Cybersecurity-Unternehmen Verbindungen zu russischen Geheimdiensten unterhalten. Die Vorwürfe gehen auf Recherchen der Sendungen "Magazin Royale" zurück, die getarnt war als "Satirebeitrag". Seine Spur soll bis in den Kreml führen, hiess es im Beitrag. Über seine Absetzung wird derzeit heiss in den Medien diskutiert. Die Bundesinnenministerin Nancy Faeser soll bereits schon über die Absetzung des BSI-Chefs entschieden haben, schreibt beispielsweise die Nachrichtenagentur 'AFP'. Eine Bestätigung gibt es derweil noch nicht. Nun wurde auch der geplante gemeinsame Auftritt von Bundesministerin Nancy Faeser und Schönbohm zu Vorstellung des BSI-Jahresberichtes abgesagt.