IT-Woche: Tour de Suisse (mit einem Abstecher)

Wir starten in Bern oder genauer gesagt im Oberaargau. In der Gemeinde Farnern, die irgendwo im Nirgendwo zwischen Oberbipp und Kammersrohr liegt, ist der ERP-Spezialist Bossinfo beheimatet. Gründer und CEO Simon Boss hegt Wachstumsgelüste und will organisch und anorganisch wachsen, wie er uns am Telefon sagte. Doch bevor der Boss das tun kann, muss er die derzeit laufende Kapitalerhöhung abschliessen, die 3,4 Millionen Franken bringen soll.

Eine Tagesetappe weiter östlich liegt das St.Gallische Wittenbach. Am Abacus-Platz mit eigener, gleichnamiger Bushaltestelle, sitzt der ebenfalls gleichnamige Anbieter von Buchhaltungssoftware. Zwei Jahre nachdem Claudio Hintermann bei Abacus das VR-Präsidium abgegeben hat , tritt er auch als CEO kürzer. Ab Mitte nächsten Jahres teilt er sich seinen Posten mit Finanzchef Christian Huber. Dafür übernimmt Hintermann zusätzlich die Position des Chief Research Officers. Bisherige Geschäftsleitungsmitglieder bleiben im Unternehmen, neue stossen hinzu.

Nicht mal in Prologdistanz, nämlich nur 4 Kilometer weit weg – vorbei am altehrwürdigen Stadion Espenmoos – liegt die zum Verwechseln ähnlich heissende Firma Abraxas (ebenfalls im Verwechslungsrennen sind noch Adnovum und Adcubum). Auch dort tut sich was. Die Softwareschmiede hat eine neue Geschäftseinheit für Public Cloud Services gegründet , die vom Ex-Itnetx-Mann Dieter Gasser geleitet wird.

Vom Schweizer Osten gehts in den grossen Kanton, in den Norden Deutschlands. Nach Informationen wie "Was frisst der Igel am liebsten?", "So läuft der Winterschlaf der Tiere ab" oder "Nächtliche Schneckenjagd im Garten!" spuckt Google endlich den Hauptsitz der tierischen Firma aus: Igel sitzt in Bremen. Hier wird abgespeckt – oder fokussiert (je nach Sichtweise). Der Anbieter steigt aus dem Hardware-Geschäft aus und konzentriert sich nur mehr auf Software.