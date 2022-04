IT-Woche: Unerschütterlicher Glaube bei Verwaltung und Armee

Der Regierungsrat Zürich lässt den Einsatz der Cloud-Lösung Microsoft 365 in der kantonalen Verwaltung inklusive der Kantonspolizei zu. Neben allerhand Vorteilen sieht er kaum Nachteile , auch nicht in Sachen Datenschutz. Die Regierung liess berechnen, dass etwa die US-Behörden nur gerade jedes Jahrtausend mal nach Informationen fragen, die diese unter dem Cloud Act auch erzwingen könnten.

Ganz geheuer ist es dem Regierungsrat aber offenbar doch nicht: Er sieht die Stelle eines Cloud-Sicherheitsbeauftragten vor, der Cloud Compliance, die Auditierung bestehender Cloud-Lösungen und die Überwachung der Risikosituation verantworten soll. Zudem plant die Regierung zusätzliche Sicherheitsmassnahmen, auch für die Datenübermittlung über die Microsoft Cloud. Neben den Gefahren eines Data Breaches wäre ihr wohl auch ein Jahrtausend-Datenschutzskandal mit Behördendaten unter "Lawful Access" einer ausländischen Behörde eher unangenehm.

Nicht in die Cloud sondern in ein eigenes Rechenzentrum will die Schweizer Armee. Bloss: Es klemmt und harzt in der noch nicht ganz 1000-jährigen Geschichte. Die Fertigstellung des RZs "Kastro II" verzögert sich weiter. Das ist jener Bau, der ursprünglich auf dem ehemaligen Munitionslager Mitholz hätte entstehen sollen, wo 1947 drei grosse Explosionen immensen Schaden angerichtet haben: Rund 3500 Tonnen Munition mit mehreren hundert Tonnen Sprengstoff sollen noch immer in den eingestürzten Anlageteilen und im Schuttkegel davor liegen.