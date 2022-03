IT-Woche: Was die Wettbewerbskommission sagt

Gegen alles bisher vorstellbare Verstossen hat Vladimir Putin mit seinem Angriffskrieg gegen die Ukraine. Dieser hat nicht nur für unfassbar viel unnötiges Leid bei vielen Millionen Menschen gesorgt, sondern auch dafür, dass Hackerbanden sich zu Russland (Conti) oder zur Ukraine (AgainstTheWest) bekennen und beginnen, sich gegenseitig zu bekämpfen . Zum Thema haben wir uns nicht nur in der aktuellen Podcast-Folge ausgetauscht. Ich durfte ausserdem auch als Experte in der Sendung ' 10vor10 ' des Schweizer Fernsehens auftreten. Ob ein Hackerangriff indes im Zusammenhang mit dem Krieg steht oder ob es dabei einzig und allein um den schnöden Mammon geht, wie das die Bande Lockbit 2.0 offen zugegeben hat, ist nicht immer zweifelsfrei festzustellen. Fakt ist: Es finden Angriffe statt. Nicht täglich, nein, sondern im Sekundentakt . Und die haben diese Woche unter anderem 2 neue Schweizer Cyberopfer gefordert.

Bundes-Cloud am Anfang, Educase am Ende

Die Daten zu schützen, ist das A und O, insbesondere wenn es sensible Daten sind. Das weiss niemand besser, als die Bundesverwaltung. Dort hat man, trotzdem oder gar deswegen?, heute bekanntgegeben, dass mit der Ausarbeitung der Verträge rund um die Bundes-Cloud begonnen wird . Den 110 Millionen Franken schweren Zuschlag hatten AWS, IBM, Microsoft, Oracle und Alibaba erhalten. Punkto Datensicherheit äusserte sich der Bund auch: So beabsichtige man nicht, sensible Daten mit erhöhtem Schutzbedarf in Public Clouds zu verschieben. Konkret genannt wurden Steuerdaten. Diese und andere Anwendungen und Daten mit erhöhtem Schutzbedarf sollen auch künftig auf Infrastrukturen in den Rechenzentren der Bundesverwaltung betrieben respektive gespeichert werden.