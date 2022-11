IT-Woche: Was tut die Post? Klar, sie postet.

Gänzlich unbeirrt tut die Post das, was sie die letzten Monate immer getan hat. Sie postet sich Unternehmen. Posten ist ein Verb, das in vielen Regionen der Schweiz auch Einkaufen heisst und deshalb wie die Faust aufs Konzernauge passt.

Klara, Tresorit, Swisssign, Dialog-Verwaltungs-Data, Axsana, Eoscop und Hacknowledge wurden in den letzten zwei Jahren von der Post übernommen und nun kommen diese Woche mit Unblu und T2i nochmal zwei Unternehmen dazu. Alles Teil der " Fokusstrategie ", wie uns der Gelbe Riese Anfang Jahr erklärte.

Die Post-Brief-Ära

Die Post bereitet sich mit den Zukäufen quasi auf die Post-Brief-Ära vor und will selbsttragend werden, wie sie Anfang Jahr selbst sagte. Aber Fakt ist: Das kommt nicht überall gut an. Insbesondere Abacus wehrt sich. Mit Zukäufen wie jenem von Klara würden "die Aktivitäten der Post grenzenlos", so der Vorwurf.

Alles klara?

Ebenfalls spannend zu verfolgen sein wird der Entscheid von Klara (ja genau die, die jetzt zur Post gehören), die bisher kostenlosen Abos abzuschaffen und mindestens 19 Franken im Monat zu verlangen