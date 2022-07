IT-Woche: White Hat Hacker for Crime

White Hat Hacker durften sich diese Woche über zwei Auftraggeber freuen: Die Schweizer Post liess 24 Stunden lang an einem Live-Event ihre gesamten Internet-Dienste angreifen. Die rund 150 Hacker fanden dann auch 22 Schwachstellen, eine davon gilt als kritisch. Das sei nicht viel, sagte Post-CISO Marcel Zumbühl . Sein Arbeitgeber bezahlte über den ganzen Event hinweg 8700 Euro aus. Das ist tatsächlich auch nicht viel.

Der zweite Initiator eines Bug-Bounty-Programms sitzt nicht in der Schweiz und setzt auf ein skrupelloses "Businesskonzept": Es ist die Ransomware-Bande Lockbit. Diese hat ein Bug-Bounty-Programm gestartet , in dessen Rahmen Hacker ihre neuste Malware unter die Lupe nehmen sollen. Bis zu einer Million Dollar an Prämiengeldern sollen Finder einer Lücke einstreichen können. Welche Farbe der Hut dieser Hacker hat, müsste erst geklärt werden, Bug-Bounty-Programme krimineller Banden sind ein Novum. Ob diese dann das Geld auch tatsächlich ausbezahlen und auf welchem Wege, ist nicht bekannt.