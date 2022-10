IT-Woche: Zugeständnisse

Ein Zugeständnis an die technologische Notwendigkeit gab es diese Woche auch in Sachen EPD. Das glaubt zumindest die Post : Sie wird künftig 6 der 7 Stammgemeinschaften des elektronischen Patientendossiers auf ihrer Plattform beherbergen, zudem soll die Freiwilligkeit fallen. Es ist auch ein Eingeständnis, dass die vollmundigen Versprechen von Dezentralität und Freiwilligkeit in vor allem eines waren: unrealistisch. Das Projekt ist in der Schweiz aber noch lange nicht im Ziel. Die Post gestand trotz der Zentralisierung der technischen Infrastruktur ein, dass das EPD auch für sie eine grosse Herausforderung bleibe. Helfen soll eine Pflicht für Hausarztpraxen und alle Patientinnen und Patienten. Bleibt immerhin das neuerliche Versprechen der Post: Man sei in Sachen Sicherheit gut aufgestellt.