IT-Woche: Zum Leben zu wenig…

Wenn man tot ist, braucht man kein EPD mehr. Ob es vorher etwas nützt, ist aktuell Gegenstand von Diskussionen. Stand heute: eher nicht. Damit sich das ändert und damit ein digitales Gesundheitsdossier für alle Bürgerinnen und Bürger Sinne ergibt, muss sich einiges ändern.

Andri Silberschmidt, FDP-Nationalrat, und Richard Patt, Geschäftsführer der Stammgemeinschaft Esanita, sagen beispielsweise, dass die doppelte Freiwilligkeit aufhören müsse . Was er damit meint, ist: Hausärzte müssen mitmachen und alle Patientinnen und Patienten auch. Für beide ist es heute freiwillig und so ist es kein Wunder, dass die PDF-Friedhöfe landauf landab noch grösstenteils verwaist sein dürften. Was Silberschmidt auch noch forderte – und was jetzt vom Parlament beschlossen worden ist – ist eine eindeutige digitale Patienten-ID . Damit können "die verschiedenen Systeme miteinander kommunizieren und der Datenschutz kann eingehalten werden", sagte uns der FDP-Nationalrat.