Italien will 10 Milliarden in Chip-Industrie investieren

Auch Italien will verstärkt in die Chip-Industrie investieren. Wirtschaftsminister Adolfo Urso erklärte laut der Nachrichtenagentur 'Ansa', die Regierung werde dafür im Laufe des Jahres rund 10 Milliarden Euro bereitstellen. "Italien ist auf dem Weg, einer der grössten Mikroelektronikhersteller in Europa zu werden", so Urso.

Im März hatte der Minister bereits eine Investition des in Singapur ansässigen Unternehmens Silicon Box in Höhe von 3,2 Milliarden Euro angekündigt, um eine Chipfabrik in Norditalien zu bauen. Diese werde dazu beitragen, die Nachfrage nach Halbleitern vor allem auf dem europäischen Markt zu erfüllen, um neue Technologien wie Anwendungen der nächsten Generation im Bereich Künstliche Intelligenz, Hochleistungs-Computing- und Elektrofahrzeugkomponenten zu ermöglichen.

"Die jüngsten globalen Umwälzungen unterstreichen die Notwendigkeit, eine widerstandsfähigere Lieferkette für Halbleiter in Europa aufzubauen. Die Regierung stellt Chips und Mikroelektronik in den Mittelpunkt der strategischen Prioritäten", sagte Urso bei der Vertragsunterzeichnung mit Silicon Box.