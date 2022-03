Italienische Datenschützer büssen Clearview AI

Der italienische Datenschutzbeauftragte (GPDP) hat der Firma Clearview AI ein Bussgeld in der Höhe von 20 Millionen Euro auferlegt. Das Unternehmen habe ein biometrisches Überwachungsnetz eingerichtet, ohne die Zustimmung der Betroffenen einzuholen, so eine Mitteilung.

Clearview ist umstritten und hat auch hierzulande bereits für Schlagzeilen gesorgt. Das Unternehmen sammelt mittels Web Scraping Bilder von Personen in einer umfassenden Datenbank, möglicherweise, so der GPDP, angereichert mit Informationen wie Titel oder Geolokalisierung. Laut Unternehmensangaben umfasst die Datenbank 10 Milliarden Bilder von Gesichtern von Menschen aus der ganzen Welt. Diese wird beispielsweise an Strafverfolgungsbehörden verkauft.