Ivanti-Kunden kommen nicht zur Ruhe

Ivanti muss seine Kunden bereits wieder vor einer Schwachstelle warnen, die in seinen Produkten aufgetaucht ist. Bei CVE-2024-22024 handelt es sich um eine Lücke in Connect Secure und Policy Secure sowie in ZTA Gateways. Um sie auszunützen brauchen Angreifer keine komplexen Attacken durchzuführen, so Ivanti, und sie brauchen auch keine Logins oder Interaktionen mit Usern.