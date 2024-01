Ivanti-Lücken stehen unter Beschuss

Vergangene Woche wurde bekannt, dass zwei kritische Zero-Day-Schwachstellen in Produkten von Ivanti bestehen. Die Lücken CVE-2023-46805 und CVE-2024-21887 betreffen die VPN-Lösung Ivanti Connect Secure. Bereits vergangene Woche haben Security-Forscher von Volexity und Mandiant gewarnt, dass die Schwachstellen ausgenutzt werden.

Damals hiess es noch, dass nur eine kleine Zahl von Kunden betroffen sei. Nun schreibt Volexity, dass es Beweise für eine massenhafte Ausnutzung der Schwachstellen gebe. Laut dem Security-Unternehmen wurden bisher weltweit mehr als 1700 Ivanti-Connect-Secure-Appliances ausgenutzt. Betroffen seien Unternehmen auf der ganzen Welt, darunter auch Organisationen aus der Luft- und Raumfahrt-, Telekommunikations- und Finanzbranche.

Die Security-Forscher gehen davon aus, dass die Zahl der betroffenen Unternehmen wahrscheinlich höher ist. Denn kompromittierte Systeme, die vom Netz genommen wurden, könne man nicht erkennen. "Die Opfer sind über die ganze Welt verteilt und variieren stark in ihrer Grösse, von kleinen Unternehmen bis hin zu einigen der grössten Organisationen der Welt, darunter Fortune-500-Unternehmen", so der Blogbeitrag. Die Opfer würden "wahllos angegriffen", fügt Volexity an.

Noch gibt es keine Patches. Ivanti stellt diese für die Woche ab dem 22. Januar in Aussicht. In der Zwischenzeit empfiehlt der Anbieter Passwörter und API-Schlüssel zurückzusetzen und alle auf den betroffenen Appliances gespeicherten Zertifikate zu widerrufen und neu auszustellen.