Jérôme Bailly präsidiert Crypto Valley Association

Pocketbook akquiriert belgische Ionnyk
Der Schweizer Hersteller von E-Readern erweitert durch die Übernahme sein Portfolio um Schwarz-Weiss-Kunstdisplays und gewinnt Produktionskapazitäten in Europa hinzu.
Loading
Der Schweizer Hersteller von E-Readern erweitert durch die Übernahme sein Portfolio um Schwarz-Weiss-Kunstdisplays und gewinnt Produktionskapazitäten in Europa hinzu.
Die Saläre von Schweizer ICT-Fachleuten sind insgesamt nur leicht gestiegen, aber die Löhne für junge Fachkräfte und Einstiegspositionen haben deutlich zugelegt.
Der ehemalige Chef von IBM Deutschland folgt bei der Non-Profit-Organisation auf ETH-Professor Lothar Thiele.
Vito Critti wird CEO. Sein Vorgänger José Lopez übernimmt die Führung der internationalen Convotis Gruppe.