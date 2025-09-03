Jérôme Bailly präsidiert Crypto Valley Association

3. September 2025 um 11:51
Jérôme Bailly. Foto: zVg

Die Blockchain-Fördervereinigung hat einen neuen Präsidenten. Jérôme Bailly folgt auf Emi Lorincz, die der Crypto Valley Association als Vizepräsidentin erhalten bleibt.

Die Crypto Valley Association hat Jérôme Bailly mit Wirkung zum 1. September 2025 zum neuen Präsidenten gewählt. Wie die Organisation mitteilt, tritt Bailly die Nachfolge von Emi Lorincz an, die seit 2022 im Amt war. Sie bleibt der Fördervereinigung als Vizepräsidentin erhalten.
Bailly amtete bis anhin als Vizepräsident der Association, der er seit 2019 in verschiedenen Führungsrollen angehört. Für seine Präsidentschaft habe er sich vier Schwerpunkte gesetzt: die Förderung der institutionellen Akzeptanz, die verstärkte Lobbyarbeit zur proaktiven Bewältigung regulatorischer Herausforderungen, die Förderung der landesweiten Zusammenarbeit und die Expansion durch gezielte Investition.
Zu seiner Ernennung sagt Bailly laut Mitteilung: "Ich fühle mich geehrt, zum Präsidenten gewählt worden zu sein, und bin meinen Vorstandskollegen für ihr Vertrauen dankbar. Mein besonderer Dank gilt Emi Lorincz, deren Führungsstärke und Vision das starke Fundament geschaffen haben, auf dem wir heute stehen. Ich freue mich darauf, diese Reise mit Emi als Vizepräsidentin fortzusetzen, während wir die Crypto Valley Association in ihr nächstes Kapitel des Wachstums und der Wirkung führen."
