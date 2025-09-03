Jérôme Bailly präsidiert Crypto Valley Association

Die Crypto Valley Association hat Jérôme Bailly mit Wirkung zum 1. September 2025 zum neuen Präsidenten gewählt. Wie die Organisation mitteilt, tritt Bailly die Nachfolge von Emi Lorincz an, die seit 2022 im Amt war. Sie bleibt der Fördervereinigung als Vizepräsidentin erhalten.

Bailly amtete bis anhin als Vizepräsident der Association, der er seit 2019 in verschiedenen Führungsrollen angehört. Für seine Präsidentschaft habe er sich vier Schwerpunkte gesetzt: die Förderung der institutionellen Akzeptanz, die verstärkte Lobbyarbeit zur proaktiven Bewältigung regulatorischer Herausforderungen, die Förderung der landesweiten Zusammenarbeit und die Expansion durch gezielte Investition.