Jetzt hat auch das BLW einen Chefdigitalisierer

Nun bekommt das Bundesamt für Landwirtschaft (BLW) einen Direktionsbereich Digitalisierung und Datenmanagement. Wie einer Mitteilung zu entnehmen ist, wird der neu geschaffene Sektor ab November von Cédric Moullet geleitet. Diese Position werde er als BLW-Vizedirektor übernehmen und damit auch Mitglied der Geschäftsleitung des Bundesamts sein. Dass es diesen Sektor brauche, sei im Rahmen der Organisationsentwicklung ermittelt worden.

Der 48-jährige Moullet kommt aus Payerne und war erst im September 2021 als Chefdigitalisierer beim Schweizer Alpen-Club gestartet. Davor stand er unter anderem für den Open-Source-Spezialisten für GIS-Lösungen Camptocamp im Einsatz und insgesamt mehr als 11 Jahre in Diensten des Bundes. So hat er laut seines Linkedin-Profils beim Bundesamt für Landestopografie, Swisstopo, als Head of Spatial Data Infrastructures die Bundesgeodateninfrastruktur verantwortet und zuletzt beim BIT die Abteilung Businessanalyse und Lösungsarchitektur geleitet. Hier sei er beispielsweise an der Entwicklung der (gescheiterten) SwissCovid-App oder am Covid-Zertifikat beteiligt gewesen.