Jetzt ist es endgültig: Meta muss Giphy wieder verkaufen

Im Mai 2020 hatte Facebook (heute: Meta) die 400 Millionen US-Dollar schwere Übernahme von Giphy bekannt gegeben. Die 2013 gegründete Website und Datenbank zum Erstellen und Verbreiten von GIFs verfügt nach eigenen Angaben über mehr als 700 Millionen User weltweit. Gegen den Kauf leitete die britische Wettbewerbsbehörde Competition and Markets Authority (CMA) eine Untersuchung ein und ordnete an, dass Meta Giphy wieder verkaufen müsse.

Im Juli 2022 bekam Meta dann mit einer Beschwerde vor einer höheren Instanz teilweise Recht. Die Regulierer wurden aufgefordert, ihren Entscheid zu prüfen. Wie die Behörde jetzt mitteilt, habe in den vergangenen 3 Monaten ein unabhängiges CMA-Gremium zusätzliche Beweise von Drittanbietern sowie neue Einreichungen von Meta und Giphy analysiert.

Nach dieser Analyse bleibt es aber beim ursprünglichen Entscheid. "Nach ihrer Überprüfung kam die CMA zu dem Schluss, dass Meta in der Lage wäre, seine bereits beträchtliche Marktmacht zu erhöhen", so die Mitteilung. Durch die Übernahme bestehe das "Risiko einer erheblichen Verringerung des Wettbewerbs auf dem Markt für soziale Medien und Display-Werbung". Deshalb müsse Meta "Giphy vollständig an einen geeigneten Käufer verkaufen". Wer das sein könnte, ist noch nicht bekannt.