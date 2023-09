JK Development übernimmt Itconnections aus Frauenfeld

JK Development kauft Itconnections. Die Firma aus Frauenfeld tritt seit dem 1. Juli als Brand der JK Development Holding auf, heisst es in einer Mitteilung. Alle Mitarbeitenden werden übernommen. Damit sind bei JK Development insgesamt rund 150 Angestellte beschäftigt.

Itconnections wurde im Frühling 2014 gegründet. Neben einer allgemeinen Datenbank mit Firmenadressen hat sich das Unternehmen auf eine zweite mit IT-Firmenadressen aus der Schweiz spezialisiert. Laut Angaben auf der Website umfasst diese rund 3300 Adressen von IT-Unternehmen mit den jeweiligen Ansprechpersonen. Mit dem Kauf werden auch die selbst entwickelte Software, die Technologie und der Kundenstamm von Itconnections übernommen, so die Mitteilung. "Die Konsolidierung der Adressdatenbanken resultiert in der grössten Datenbank mit Jobtiteln in der Schweiz."

JK Development hat seinen Hauptsitz in Zug. Seit 2018 ist der Anbieter von B2B-Telemarketing, Inside Sales und Customer Care Services sowie von spezialisierten Firmenadressen und Datenbankservices auch in Deutschland tätig, seit 2021 in Österreich. Die JK-Datenbanken würden mehr als 1 Million vollständige Adressen von Unternehmen aus der Schweiz enthalten, mehr als 6 Millionen aus Deutschland und über 600'000 aus Österreich, heisst es weiter. "Beide Unternehmen, JK Development und Itconnections, halten die höchsten Standards für Datenschutz und DSGVO-Konformität ein."

JK Development-Inhaber und -CEO Marco Mannhart erklärt: "Die Übernahme des operativen Geschäfts der Itconnections GmbH bietet eine Menge an Vorteilen: Unter anderem erhalten Kunden den Zugriff zu aktuellen und qualifizierten Firmenadressen in der grössten Schweizer Adressdatenbank." Die Datensuche werde zukünftig dank Filterfunktionen über eine benutzerfreundliche Online-Datenbank zudem effizient machbar sein.