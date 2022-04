Jürgen Rettermeier wird Sales Director bei Dataworld

Jürgen Rettermeier stösst als Sales Director zu Dataworld. Die Funktion werde neu geschaffen, teilt das Unternehmen mit. Retermeier soll beim Spezialisten für SAP- und Opentext-Lösungen das Vertriebs-Team auf- und ausbauen. Er fungiere künftig als primärer Ansprechpartner bei SAP-Partnerschaften.

Weiter werde Rettermeier auch Dataworld-CEO und -Gründer Christian Bläuenstein unterstützen und mit ihm die Verkaufs- und Unternehmensstrategie mitgestalten. Der 42-Jährige war zuvor in verschiedenen Sales- und Marketing-Positionen tätig. Gemäss seinem Linkedin-Profil arbeitete er zuletzt als Senior Sales Account Executive für Westernacher Consulting. Davor war er unter anderem für COC und Decontam tätig.

Dataworld wurde 1993 in Liebefeld (BE) gegründet und verfügt aktuell über weitere Büros in Zürich und Zug sowie in Deutschland, Spanien und Indien. Das Unternehmen beschäftigt insgesamt rund 50 Mitarbeitende.