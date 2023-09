Junge Schweizer Informatiktalente ausgezeichnet

109 Nachwuchstalente nahmen am 21. und 22. September an den "ICTskills2023" in Zürich teil. Organisiert wurden die nationalen Meister­schaften von ICT-Berufsbildung. Die Teilnehmenden entwickelten "unter Hochdruck Websites, programmierten Applikationen, konfigurierten Serverdienste, wehrten Cyberangriffe ab und designten Layouts für Websites und Webshops", schreibt der Verband.

Medaillen wurden in 5 Kategorien vergeben. Die Besten haben nun die Chance, für die "Worldskills 2024" in Lyon selektiert zu werden und dort gegen die Weltspitze anzutreten. Das sind die Gewinnerinnen und Gewinner:

IT Software Solutions for Business

Besart Memeti, SBB, FR Rico Riedel, Universität Bern, BE Louana Berger, Scintilla, SO

Mediamatics

Alissa Lovegrove, Ruag, BE Levin Obst, Postfinance, BE Angelin Lehmann, Bau- und Verkehrsdirektion des Kantons Bern, BE

Cloud Computing

Justin Winistörfer, T-Systems Schweiz, SO Pablo Wynistorf, Swisscom, BE Thilo Finn Jäggi, Kantonsschule Solothurn, SO

Web Technologies

William Wigginton, Liip, FR Lars Peder, Technische Berufsschule Zürich, GR Lukas Meier, Die Post, FR

Cybersecurity

Philippe Dourassov, Pentest by Dourassov, VD Liam Braun, Axalon, ZH Gian Klug, Adfinis, BL

"Wir gratulieren unseren Nachwuchstalenten herzlich zu dieser grossartigen Leistung und sind gespannt, wer die Schweiz an den Worldskills 2024 vertreten wird", sagt Matthias Bauhofer, Verantwortlicher der Berufs­meister­schaften bei ICT-Berufsbildung Schweiz, in der Mitteilung. Die Liste der Teilnehmenden zeige einmal mehr die Querschnitts­funktion der ICT-Berufe. Die aktive Nachwuchs­förderung und Ausbildung von Lernenden sei die wirksamste Massnahme zur Deckung des zunehmenden ICT-Fach­kräfte­bedarfs.