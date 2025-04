Kabelnetzbetreiber wachsen nur noch mit Mobilfunk und Internet

Die im Verband Suissedigital zusammengeschlossen Kabelnetzbetreiber haben im vergangenen Jahr beim Mobilfunk ein Wachstum von 1,8% auf insgesamt rund 3,3 Millionen Abos verzeichnet, wie es in einem Communiqué des Verbands heisst. Die Zahl der Breitbandanschlüsse ist demnach um 2,7% auf 1,8 Millionen Abonnements gestiegen. Im Fernsehgeschäft schrumpfte die Zahl der Abonnenten derweil um 1,8% auf rund 2 Millionen.

Im TV-Geschäft habe sich erneut gezeigt, dass der Wettbewerb anhaltend hoch sei, sagte Suissedigital-Sprecher Matthias Lüscher auf Anfrage der Nachrichtenagentur 'AWP'. So würden etwa die Streaming-Angebote und neue Internet-TV-Anbieter das digitale Fernsehangebot der Kabelnetzbetreiber konkurrenzieren.

Wenn sie noch wachsen wollen, müssen sie also auf Mobilfunk und Internet setzen. Dies zeigt sich in den Investitionen. Jährlich fliesse von den Kabelnetzbetreibern rund 1 Milliarde Franken in den Ausbau der Fest- und Mobilfunknetze, sagt Lüscher.

Suissedigital ist der Wirtschaftsverband der Schweizer Kommunikationsnetze. Der Verband zählt rund 170 privatwirtschaftlich wie auch öffentlich-rechtlich organisierte Unternehmen. Diese versorgen den Angaben nach über 3 Millionen Schweizer Haushalte mit Radio, TV, Internet und Telefon.