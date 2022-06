Kamales Lardi wird Chefin von Valtech Switzerland

Die international tätige Digitalagentur Valtech hat Kamales Lardi zur neuen Managing Direktorin für Valtech Switzerland ernannt. Sie löst damit Marc Maret ab, der die Schweizer Niederlassung des Unternehmens in den letzten 15 Jahren geleitet hat. Maret will sich laut Valtech in Zukunft auf seine Rolle als Geschäftsleitungsmitglied konzentrieren.

Kamales Lardi ist gegenwärtig unter anderem auch Lehrbeauftragte und Vorsitzende des MBA-Beirats an der Durham University Business School sowie Vorsitzende des Forbes Business Council Women Executives. Lardi hat sich laut Valtech 2005 in der Schweiz niedergelassen. Sie arbeitete daraufhin bei Accenture, Zurich Insurance Schweiz und Deloitte Schweiz, bevor sie 2012 in Zürich ihr eigenes Beratungsunternehmen Lardi & Partner Consulting gründete.

Valtech Switzerland beschäftigt gegenwärtig nach eigenen Angaben rund 130 Mitarbeitende und hat Niederlassungen in Baden, Bern und Genf. International hat Valtech rund 5000 Angestellte in 19 Ländern.