Kann HCI für tieferen Stromverbrauch in RZs sorgen?

"Im Jahr 2020 haben Rechenzentren weltweit 375 TWh Energie verbraucht. Das entspricht 1,5% des weltweiten Energieverbrauchs." Dies sagte Carlo Velten, Mitgründer von Atlantic Ventures, einem deutschen Forschungs- und Beraterhaus, an einem Presseanlass von Nutanix.

In Europa liegt der Energieverbrauch von Rechenzentren laut Velten etwas über 50 TWh. Aber es sei anzunehmen, dass sich der Bedarf bis im Jahr 2025 fast verdopple. Eine entscheidende Frage sei also, wie "durch Energieeffizienzmassnamen sichergestellt werden kann, dass der steigende Energiebedarf nicht zu einem höheren Verbrauch führt".

Angeblich ein Viertel tieferer Stromverbrauch

Velten hat die Überlegungen allerdings nicht von sich aus angestellt, sondern im Auftrag von HCI-Provider Nutanix. Im Rahmen dieser Studie haben die Experten von Atlantic Ventures eine Modellrechnung aufgestellt und ein Fantasieunternehmen mit 3-Tier-IT-Plattformen mit HCI-Architekturen der nächsten Generation verglichen und dabei festgestellt: Der Energieverbrauch und der CO2-Fussabdruck können jährlich um 26,7% gesenkt werden.

Das klingt zwar auf den ersten Blick sehr gut, aber es liegt zumindest der Vorwurf auf der Hand, dass der Vergleich extra so gewählt worden ist, dass das Ergebnis dann dem Auftraggeber gefällt.

Auf Nachfrage von inside-it.ch sagte Hamut Pascha, Cloud-Verantwortlicher bei Nutanix EMEA, dass die Methodik der Studie transparent gemacht worden sei und man nicht mit Highlevel-Marketingzahlen arbeiten würde. Auch Carlo Velten von Atlantic Ventures verteidigte die Studie und sagte, dass man nach bestem Wissen und Gewissen vorgegangen sei und möglichst viel dokumentiert habe, so dass eine intensive Diskussion ermöglicht werde.

Wie glaubwürdig ist die Studie?

"Wir haben unsere Berechnungen mit realen Projekten erprobt und glauben deshalb, dass die Ergebnisse realistisch sind", so Velten. Natürlich gebe es Unschärfen, weil die Studie im Rahmen einer idealen Welt durchgeführt worden sei und es in der Praxis durchaus anders aussehen könnte. Aber "wir haben eine komplett neue Tier-3-Architektureiner neue HCI-Architektur gegenübergestellt", in der Praxis dürfte ein Vergleich mit älteren Servern die Unschärfe der Studienergebnisse wieder ausgleichen, sagte Velten sinngemäss.

Was den Vergleich in der Praxis aber sowieso erschwert, ist, dass die Ist-Kosten für den Stromverbrauch der IT-Infastruktur schwierig zu berechnen sind. In der Regel werden diese in den meisten Firmen im Gesamtpaket mit Lampen und Kaffeemaschinen daherkommen. "Reale Stromverbräuceh des IT-Equipments müssen künftig viel besser herausgerechnet werden können", auch um den CO2-Fussabdruck der IT akkurater reporten zu können, bestätigte Velten.