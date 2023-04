Kanton Bern kann Steuerrechnung in digitale Briefkästen schicken

Steuerpflichtige im Kanton Bern können sich die bevorstehende Rechnung für die erste Steuerrate ab sofort in einen digitalen Briefkasten senden lassen. Der Kanton Bern bietet den neuen Dienst "BE-ePost" zusammen mit der Schweizerischen Post an. Das Angebot soll in Zukunft weiter ausgebaut werden. Die Nutzung des digitalen Briefkastens ist freiwillig und kostenlos.

Die Kantonsverwaltung wolle die physische Korrespondenz mit der Bevölkerung mit einem einfachen und sicheren digitalen Kanal ergänzen, teilte die Staatskanzlei Bern mit. Das Angebot basiert auf der ePost-App der Post. Im digitalen Briefkasten können Nutzerinnen und Nutzer die Dokumente der Kantonsverwaltung "einfach und sicher digital empfangen, speichern und weiterverarbeiten".

In einem ersten Schritt können steuerpflichtige Bernerinnen und Berner die drei Ratenrechnungen der Steuerverwaltung mit der ePost-App empfangen und bezahlen. Später sollen weitere Direktionen und Ämter des Kantons ihre Postversände nach und nach via ePost-App digital zur Verfügung stellen.

So soll man mit der App künftig Bescheinigungen, Steuerunterlagen, Briefkorrespondenz oder Rechnungen erhalten. Bevor die Sache aus der Sicht der Endnutzerin und des Endnutzers zum Laufen kommt, ist aber etwas Aufwand notwendig.