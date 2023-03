Kanton Freiburg bekommt eine neue Digitalstrategie

Der Freiburger Staatsrat hat seine neue Digitalstrategie vorgestellt. Er will über 50 Millionen Franken pro Jahr in die digitale Transformation stecken. In seinem Regierungsprogramm definiert der Staatsrat die Digitalisierung als Katalysator, der die Entwicklungsstrategie des Kantons unterstützt.

Mit Blick auf diese Funktion hat die Finanzdirektion mit dem Amt für Informatik in Zusammenarbeit mit der Staatskanzlei und den Direktionen den Richtplan der Digitalisierung und der Informationssysteme erstellt. Die Exekutive will mit dem Richtplan die Dienstleistungen für die Bevölkerung und die Verwaltungsabläufe verbessern und modernisieren. Damit werde auch die Wettbewerbsfähigkeit des Kantons gestärkt, ist der Staatsrat überzeugt.

Elektronischer Schalter, Open Data, mehr Sicherheit

Unter anderem möchte der Staatsrat den elektronischen Schalter weiterentwickeln und die Datensicherheit von Bevölkerung, Unternehmen und öffentlichen Organisationen konsolidieren. "Die digitale Transformation wird zahlreiche Anpassungen in den verschiedenen Berufen der Verwaltung sowie organisatorische Veränderungen erfordern", schreibt die Regierung. "Um die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in diesem Prozess zu begleiten, sollen beispielsweise Kompetenzzentren geschaffen und neue Schulungen initiiert werden."

Offenen Daten sollen schrittweise den Bürgerinnen und Bürgern in einer wiederverwendbaren und weiterverbreitbaren Form zur Verfügung gestellt werden. "Zu diesem Zweck wird sich der Staat eine Charta für die Open Date Governance geben. Die Ziele sind, dadurch Transparenz, Verantwortlichkeit, Zusammenarbeit, Beteiligung und soziale Innovation zu verbessern und so indirekt den Fortschritt zu fördern", heisst es in der Strategie (PDF) . Ein Kapitel ist namentlich der Sicherheit der Informatikmittel gewidmet, der hinsichtlich der Strategie und der investierten Mittel eine wichtige Rolle zukommt. "Die Verwaltung 4.0 ist direktionsübergreifend und sicher", hält der Staatsrat fest.

IT-Budget mehr als verdoppelt

Freiburg liefert auch aktuelle Kennzahlen: Die Kantonsverwaltung verzeichnet 5100 aktive User mit 10'000 angeschlossene Bürocomputern und 1200 mobilen Geräten. Diese haben 2,5 Millionen Chat-Nachrichten verschickt und an 500'000 Online-Sitzungen teilgenommen. An den Schulen kommen nochmals 71'300 Bürocomputer und 30'300 Mobilgeräte für 67'000 Nutzerinnen und Nutzer dazu.

Grafik: Kanton Freiburg

Das IT-Budget ist von 20 Millionen Franken im Jahr 2017 auf 54 Millionen angewachsen. Für 2023 beläuft sich der für die Fortführung der Umsetzung der "Verwaltung 4.0" erforderliche Betrag auf 57 Millionen. Nach den Finanzplanberechnungen 2022-2026 sollen in der laufenden Legislaturperiode insgesamt 316 Millionen Franken für die digitale Transformation des Staates aufgewendet werden.