Kanton Schwyz digitalisiert sein Amtsblatt

Der Schwyzer Kantonsrat hat die Teilrevision über das Gesetz über die amtlichen Veröffentlichungen mit 92 zu 1 Stimmen angenommen. Die Teilrevision schafft die Rechtsgrundlage für eine rein elektronische Publikation des Amtsblatts.

Für diesen Wechsel hatte sich der Kantonsrat bereits 2022 mit der Über­wei­sung einer Motion ausgesprochen. Die Vernehmlassung zur Gesetzesänderung habe aber gezeigt, dass die Zeit noch nicht reif sei, erklärte der Regierungsrat in einem Bericht an das Parlament.

Der Regierungsrat schlug deswegen vor, dass die Publikation auch weiterhin in gedruckter Form erscheinen solle. Er wird Stellen bezeichnen, an denen das Amtsblatt in Papierform gegen Gebühr bezogen werden kann. Regierungsrat Xaver Schuler (SVP) bezeichnete diese Lösung als "gut schweizerischen Kompromiss".

Sonja Zehnder (GLP) sagte, die gedruckte Version sei nicht mehr zeitgemäss. Es solle aber niemand von der Publikation ausgeschlossen werden. Sie forderte deshalb, dass die gedruckte Version nicht nur bei der Staatskanzlei abgegeben werde.

Thomas Grieder (FDP) hob als Vorteil des digitalen Amtsblatts hervor, dass es jederzeit von überall her eingesehen werden könne. Die Kommunikation zwischen der Verwaltung und der Bevölkerung werde damit verbessert. Es sei aber unnötig, dass das Amtsblatt weiterhin auch gedruckt erscheinen werde.

Heute erscheint das Amtsblatt grundsätzlich gedruckt, es ist aber auch digital als PDF erhältlich. Während die Anzahl Abonnements der gedruckten Ausgabe in den letzten Jahren stetig zurückging, wird das digitale Amtsblatt im Internet "stark genutzt", wie der Regierungsrat mitteilte.