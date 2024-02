Kanton St. Gallen informiert neu auch Telegram-User

Der Kanton St. Gallen hat sein Informationsangebot erweitert: Ab sofort werden Neuigkeiten auch über Whatsapp, Threema und Telegram verbreitet. Nutzerinnen und Nutzer bleiben auf diesen Kanälen anonym. Nicht vorgesehen ist es, auf diesen Kanälen Fragen aus der Bevölkerung zu beantworten, wie der Kanton auf Anfrage von inside-it.ch bestätigt. Bürgerinnen und Bürger könnten zwar mit Emojis reagieren, "uns ansonsten aber über die üblichen Kanäle kontaktieren", so die Sprecherin am Telefon.

Soziale Medien hätten massiv an Bedeutung zugenommen, teilte die Staatskanzlei weiter mit. Allerdings steige auch die Zahl an Personen, die sich aus persönlichen Gründen von diesen Plattformen abwenden oder sie nur noch selten nutzen würden. Deshalb erweitere der Kanton sein Informationsangebot in einem Pilotprojekt auf die Messenger-Kanäle. Abonnentinnen und Abonnenten bekämen jeweils donnerstags die wichtigsten News, Hinweise und weitere Informationen der Woche in einer Kurzfassung. Verhaltensanweisungen in Krisenfällen würden ebenfalls dort verbreitet.

Das Informationsangebot des Kantons ist damit je nach Kanal unterschiedlich: Auf Instagram oder Facebook werden mehrmals wöchentlich Beiträge veröffentlicht. Bei den Beiträgen auf Linkedin geht es vor allem um die Verwaltung als Arbeitgeber. Im Gegensatz etwa zu Appenzell Innerrhoden ist St. Gallen weiterhin auf X präsent. "Auf X informieren wir Sie in Echtzeit über die veröffentlichten Medienmitteilungen", heisst es im Kommunikationskonzept. Auf Youtube wiederum können die Sessionen des Kantonsrats live mitverfolgt oder später nachgeholt werden.